ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارات خارج مدرسة في كابول إلى 55 شخصا

قتل 55 شخصا وأصيب 150 آخرون، معظمهم من الطالبات، في سلسلة من الانفجارات، التي وقعت خارج مدرسة فتيات في كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته بعد الانفجارات المتتالية أن عدد القتلى ربما يرتفع، حيث إن الكثير من المصابين في حالة خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجارات، واثنان منها هجومان انتحاريان، لكن الرئيس أشرف غني ألقى باللوم في الهجوم على حركة طالبان.

وعلى الجانب الآخر، نفى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد تورط الحركة في الهجوم وحمل تنظيم داعش المسؤولية عن الانفجارات.

وكان طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد قال في وقت سابق إن ما لا يقل عن 100 شخص آخرين أصيبوا في التفجير الذي وقع أمس السبت بالقرب من مدرسة بنات في حي دشت البرتشي، وهي منطقة يسكنها الهزارة الشيعية في العاصمة الأفغانية.

وتعرض التفجير الذي استهدف الطالبات للإدانة على نطاق واسع محليًا ودوليًا.