أعرب المخرج بيتر ميمي، عن سعادته بردود فعل أهالي الشهداء عن حلقات مسلسل «الاختيار2»، معقبًا: «مفيش حالة عزاء دي حالة فخر».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، إن أبطال معركة الواحات حموا الدولة من مخاطر كبيرة، واصفًا إياهم أنهم كانوا «استشاهدين، وحائط صد»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف أن من أصعب المشاهد كان فض اعتصام رابعة، ومذبحة كرداسة، ذاكرًا أن الحلقتين 28 و29 من أصعب الحلقات، لأن فيهما استشهاد البطل عمر القاضي.

وعن تقسميه لمعركة الواحات وتضحية أبطالها بأنفسهم والثأر لهم على حلقتين، ذكر أنه أراد أن يوضح للجمهور مدى التضحية التي قدمها الشهداء والدماء التي أريقت في الواقعة، خاصة وأنه وقت الحادث في الحقيقة المواطنين لم يشعروا بذلك.

وأوضح أنه كان يحرص عند اختياره للمثلين الذين يؤدون أدوار الضباط على أن يكون هناك تشابه في الشكل، إضافة إلى أن يكون على قدر من المسؤولية، مشيدًا بأداء الفنان نور خالد النبوي، الذي تقدم لتجارب الأداء دون أي مساعدة من والده.

وتوجه بالشكر للمنتج تامر مرسي وشركة «سينرجي» على عرضهم حلقة أمس بدون فواصل إعلانية، موضحًا أنها الحلقة الثانية التي تعرض بدون فواصل.