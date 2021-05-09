قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الزيادة مستمرة ولكن مستقرة، بمعنى أنها ليست مضاعفة أو مفاجئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن هناك متابعة يومية للسعة السريرية بشكل يومي، مشيرًا إلى تشكيل الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، لجان لمتابعة منظومة استهلاك الأكسجين على مستوى المحافظات، خاصة بعد ملاحظة زيادة الاستهلاك في الأونة الأخيرة ببعض المستشفيات بالصعيد.

وذكر أنه يتم التأكد من عدم فتح الأكسجين بطريقة مستمرة أو عشوائية، لمتابعة استهلاكه للحالات بصورة دقيقة، لافتًا إلى عقد وزيرة الصحة لاجتماع صباح أمس لمتابعة استهلاك الأكسجين ونسب الإشغال في مستشفيات الصدر والحميات.

ولفت إلى توجيه وزيرة الصحة بتشغيل جميع الأسرة الداخلية على إسطوانات الأكسجين وليس الشبكات، وذلك بهدف الحد من استهلاك أكسجين الشبكات وبالتالي الحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

وأشار إلى المراجعة اليومية لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيعها على المستشفيات طبقًا للاحتياجات، مؤكدًا أن نسب الإشغال لا تزيد بحد كبير على الرغم من الارتفاع في أعداد الإصابات.

وأوضح أن نسب الإشغال للأسرة الداخلية على مستوى الجمهورية 35.6%، و70.6% للعناية المركزة، و42.1 لأجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن أن نسبة الأسرة الشاغرة حتى الآن نحو 35%.