بيرو تسجل 20 ألفا و599 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 20 ألفا و599 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بيرو، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و845 ألفا و56 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 850 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 63 ألفا و826 حالة.

وأشارت الجامعة إلى توزيع مليون و939 ألفا و155 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بيرو، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 654 ألفا و463 شخصا.