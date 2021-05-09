جامعة دمنهور تناقش مع الأعلى للجامعات خطتها للتحول لجامعة ذكية

اجتمع الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عبر الفيديو كونفرانس، مع فريق تقييم قدرات جامعة دمنهور على التحول لجامعة ذكية، من قبل مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات.

وأوضح عبيد، أن هدف هذه الاجتماعات هو تفعيل برتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للجامعات، والذي يستهدف مساعدة الجامعات في خطتها للتحول الرقمي عن طريق تقديم خدمات لتقييم الجامعات وفق "النموذج الهيكلي للجامعات الذكية" الذي طوره مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمساعدة خبراؤه، ويتم ذلك التقييم من خلال عقد عدد من المقابلات.

وأوضح أن الاجتماع تناول أهداف الجامعة ورؤيتها للجامعة الذكية، وخططها للتحول الرقمي ومناقشة الأولويات، والتحديات وجميع الاعتبارات المتعلقة باستراتيجية الجامعة.

كما تم تناول تقديم عرض افتتاحي عن أهداف خدمة التقييم وتفاصيلها العامة والمخرجات المتوقعة منها.

جاء هذا بحضور بعض عمداء الكليات ومدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، ومدير وحدة ضمان الجودة، ومدير مركز القياس والتقويم، ومدير وحدات تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض أهم الخطوات التي تعتمد عليها الجامعة خلال تحولها لجامعة رقمية، والجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة بمختلف القطاعات.