بيلاروس: لوكاشينكو يسلم السلطة إلى مجلس الأمن القومي في حالة وفاته

وقع زعيم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، مرسوما بتسليم السلطة إلى مجلس الأمن القومي، الذي يعتبر ابنه فيكتور عضوا فيه أيضا، وذلك في حالة وفاته.



كما تنص الوثيقة على أنه يمكن فرض حالة الطوارىء أو حتى الأحكام العرفية إذا لم يتمكن الرئيس (66 عاما) من القيام بواجباته. ويرأس لوكاشينكو نفسه مجلس الأمن القومي الذي يضم أعضاء من الحكومة والجيش.



وهناك تكهنات بان فيكتور (45 عاما) وهو الابن الأكبر للوكاشينكو، يتم تهيئته كخليفة محتمل لوالده.



وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد ذكر الشهر الماضي أنه تم إحباط هجوم مخطط له على لوكاشينكو وأسرته حيث اعتقل الجهاز وأجهزة الأمن البيلاروسية رجلين في موسكو .



وقال رئيس وكالة الاستخبارات البيلاروسية "كي جي بي" إيفان تيرتل في مقطع فيديو في ذلك الوقت إن الاستعدادات لانتفاضة مسلحة جارية.



وأثار لوكاشينكو مرارا الخوف بين الجماهير، مشيرا إلى أن خصومه يخططون لانقلاب عنيف.