«التعاون الإسلامي» تدين التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة سيد الشهداء للبنات في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم من الطالبات.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، الموقف الثابت للمنظمة ضد جميع أشكال الإرهاب ومظاهره مهما كانت الدوافع والأسباب، معبرا عن دعم منظمة التعاون الإسلامي المطلق وتضامنها مع أفغانستان في محاربة الإرهاب والعنف.

وأعرب عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.