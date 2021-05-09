الأسطول الأمريكي الخامس يصادر شحنة أسلحة روسية وصينية مجهولة ببحر العرب

أفاد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية بمصادرة شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو أيار الجاري.

وذكر الأسطول ومقره البحرين أن السلطات الأمريكية وضعت الشحنة تحت حيازتها في الوقت الحالي في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

وجاء في بيانه أن طراد الصواريخ الموجهة يو.إس.إس مونتيري قد صادر الشحنة غير القانونية التي ضمت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق "تايب 56" الصينية الهجومية، ومئات من مدافع "بي.كيه.إم" الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية وأيضا أدوات رؤية متقدمة.

وأضاف أنه قبل أن يتم الإفراج عنهم، فقد تم استجواب أفراد الطاقم على المركب الذي جرى كذلك فحصه ومراجعة صلاحيته للإبحار.