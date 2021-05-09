السودان: لا تراجع عن حدودنا المتعارف عليها وفقا للاتفاقيات الدولية

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، بحث «دقلو» لدى لقائه بالقصر الجمهوري المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فليتمان، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مشيداً بالاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة الأمريكية لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان.

وأعرب النائب الأول عن ترحيبه بتعيين «جيفري» مبعوثاً خاصا للقرن الأفريقي، مؤكداً التعاون التام معه لإنجاح مهامه.

وأشار إلى أن التواصل المستمر بين قيادتي البلدين من شأنه المساعدة على معالجة جميع قضايا المنطقة، التي أكد حرص السودان على استقرارها وتقدمها.

وتطرق خلال اللقاء للتطورات على الحدود مع إثيوبيا، قائلًا إنه «لا تراجع عن حدود السودان المتعارف عليها وفقاً للاتفاقيات الدولية»، وشدد على أهمية الحل السلمي للقضية.

ولفت إلى تطورات الأوضاع بشأن ملف سد النهضة، موضحًا موقف السودان الثابت الداعي لضرورة التوصل لاتفاق ملزم لكل الأطراف.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، أهمية السودان ومنطقة القرن الإفريقي للولايات المتحدة، لافتاً الى ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته. ووصف العلاقات السودانية الأمريكية بانها علاقات قديمة ومتجذرة.





