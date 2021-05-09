محافظ مطروح: السماح بالتعامل على زوائد التنظيم وفقا للضوابط القانونية

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تلقي مراكز المدن الطلبات المقدمة من المواطنين للتعامل على زوائد التنظيم طبقاً للضوابط القانونية المعمول بها، مع إعداد سجل لها بكل مركز وإجراء المعاينات اللازمة وتقييمها تقييما ابتدائيا ورفع تقرير بنتائج أعمالها الى المحافظة لاستكمال باقي الإجراءات ومخاطبة اللجنة العليا للتقيم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لإعادة دراسة القيمة التى انتهت إليها الجهة الإدارية وفقاً لما هو وارد بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019م.

وأوضح محمد الحوفى مدير إدارة الأملاك بمحافظة مطروح أن ضوابط التعامل على مساحات زوائد التنظيم سيتم وفق الشروط الأتية وهي أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائد التنظيم فى تاريخ التعامل، و أن تكون المساحة المعتبرة زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء أو التأجير أو الترخيص بالإنتفاع او بالاستغلال، وأن يترتب على التصرف فى هذه المساحة لغير الطالب الحاق ضرر به، وألا يترتب على التعامل الإضرار بأى من الوجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وأن يكون التعامل بالقدر الذى لا يخل بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

وأوضح مدير الأملاك أن مراكز المدن ستقوم بتلقى طلبات المواطنين المقدمة على زوائد التنظيم، وقيام صاحب الشأن بسداد رسوم المعاينة والفحص وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 19 لسنة 2018.

على أن يكون التصرف فى المتخللات بالأمر المباشر طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 والشروط والضوابط الواردة به، ولا سيما المادة(80) منه، والتى تجيز التعامل بالإتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أوبالاستعمال في حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.