

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الرقابية بصفة دورية ومستمرة، مع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ولإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال ابريل الماضي، حيث تم المرور على 444 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 211 مخالفة صحية للمخالفات المضبوطة، تنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة، مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة لضبط 12 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، ومنشأة بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق قرارات الغلق لتلك المنشآت.



ومن جانبه، أوضح الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه بجانب الحملات تم إعدام 953 كيلو جرام أغذية مختلفة، والتحفظ على 4415 لتر ألبان وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة لسحب 650 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 5 أطنان مخللات وجبنة.