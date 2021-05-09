بلجيكا تُسجل 3364 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الأحد، 3364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية ظهور الوباء في البلاد إلى 24 ألفا و511 شخصا.

وأشار المعهد إلى وجود 2168 حالة حاليا في المستشفيات من بينها 706 حالات في العناية المركزة، وأن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية.