مناطق ريفية ومدن كبرى تعجز عن التعامل مع عدد المصابين بكورونا في الهند

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تواجه مناطق ريفية ومدن كبرى بالهند مثل بنجالور، مركز تكنولوجيا المعلومات، تفشيًا سريعاً لفيروس كورونا، مما أدى لعجز العشرات من المرضى عن الحصول على العلاج بالمستشفيات.

وسجلت الهند 403 آلاف و738 حالة إصابة جديدة بالفيروس و4092 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لما قالته الحكومة اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس تجاوز 22 مليون حالة وحالات الوفاة 242 ألفاو362 حالة.

وتسجل بنجالور، عاصمة ولاية كارناتاكا، التي تعد بؤرة تفشي جديدة للفيروس، نصف حالات الإصابة اليومية بالولاية وتقدر بأكثر من 50 ألف حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة في بنجالور أكثر من 320 ألف حالة.

وأظهرت الصور مرضى في حالة حرجة يتم رفض دخولهم المستشفيات، التي تواجه نقصًا في الأكسجين وأسرة وحدات الرعاية الصحية.

وقال أطباء بمنشآة لعلاج المصابين بفيروس كورونا وتديرها الحكومة، إن عليهم أن يقرروا الاختيار بين الحالات المصابة نظراً لأن هناك سريرًا واحداً بالرعاية المركزة في المستشفى متبقى.

وقال طبيب يدعى شيلبا لشبكة " ان دي تي في " " في معظم الأيام، علينا أن نختار مريضًا واحداً بين 30 مريضا سيتم نقله للرعاية المركزة، ونحن نعلم تماما أن الـ29 مريضًا الأخرين سيلقون حتفهم خلال اليوم أو اليومين التاليين".

وأفادت شبكة ذا برنت الإخبارية أن الموجة الثانية تتفشي سريعا في المناطق الريفية، حيث أن نحو نصف الحالات الجديدة يتم تسجيلها في المناطق الريفية.

وتفتقر معظم المناطق الريفية للبنية التحتية اللازمة للتعامل مع الجائحة.

وتعجز المستشفيات المحلية ومراكز الصحة، التي تواجه نقصا في الاطباء، على التعامل مع الأزمة.