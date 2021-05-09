ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر معلق لقطارات الأنفاق بالمكسيك إلى 26 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار جسر معلق لقطارات الأنفاق فى مكسيكو سيتى الذى وقع مساء الاثنين الماضى إلى 26 قتيلا بعد أن توفيت امرأة مصابة في المستشفى أمس الجمعة ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المكسيكية نقلا عن أفراد من أسرة الضحية.

وأدى الحادث الذى وقع فى الثالث من مايو، وهو الأكثر إزهاقا للارواح بالمكسيك منذ عقود إلى سقوط عربات من القطار وبداخلها الركاب من فوق الجزر الذى انهار جزئيا مما أدى أيضا إلى إصابة العشرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن تقارير وسائل الإعلام المحلية القول إن الحادث يأتى فى الوقت الذى تعرضت فيه ميزانية قطاع النقل للتخفيض .

وفى الوقت ذاته، رفضت كلوديا شينباوم عمدة مكسيكو سيتى ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية عن تدابير تقشفية محددة فى قطاع النقل قائلة إن الدخل قد انخفض نظرا لتأثيرات جائحة كورونا التى أدت إلى خفض معدل استخدام الأشخاص لقطارات الأنفاق بنسبة تزيد على 80 بالمئة.

وأضافت شينباوم أن المدينة عوضت جزءا من العجز من خلال إئتمان حكومي.

وكان السكان المحليون قد أعربوا عن شكاواهم لسنوات من الأضرار التي لحقت بالأعمدة على طول خط قطارات الأنفاق رقم 12 بعد زلزال عنيف وقع في أيلول/سبتمبر 2017، وأعرب المواطنون عن قلقهم من احتمال انهيار الهيكل.

وبحسب تقارير إعلامية، ظهرت تصدعات كبيرة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 1ر7 درجة بمقياس ريختر.

وكانت هناك أيضا مزاعم بالفساد في بناء الخط. وفي عام 2014، بعد فترة ليست طويلة بعد افتتاح الخط 12، توقفت الخدمة لأكثر من عام ونصف العام لإصلاح عيوب هيكلية بالخط.