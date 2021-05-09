وزير الداخلية الألماني: لا إشكالية في ترشح مسؤول سابق كان محل جدل لعضوية البرلمان

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بأنه لا يرى ثمة غضاضة في ترشح هانز-جيورج ماسن، الرئيس السابق للهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، للبرلمان الألماني "بوندستاج".

وقال زيهوفر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لديه الحق في السعي لأجل الحصول على تفويض".

يذكر أن ماسن واجه انتقادات كثيرة بصفته رئيسا سابقا للاستخبارات الداخلية بألمانيا؛ لأنه كان قد تشكك في أن حدوث "مطاردة" لأجانب بعد مقتل ألماني بمدينة كمنيتس. وكان زيهوفر أحاله لتقاعد مؤقت في نوفمبر 2018.

وقال زيهوفر، لـ(د.ب.أ): "لا يمكنني سوى قول إنني راض تماما عن عمله"، وأكد أنه ليس لديه "أي سبب للشك في موقف ماسن لصالح نظامنا الأساسي الحر والديمقراطي".

وأضاف وزير الداخلية الألماني، أن إحالته لماسن للتقاعد، "كان لسبب آخر تماما، وهو تكرار تصريحات كان قد أعرب عن أسفه عنها أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، وأوضح أنه لم يتسن له قبول هذا السلوك بصفته وزيرا.

يشار إلى أنه تم ترشيح ماسن في نهاية أبريل الماضي من أربع روابط للحزب المسيحي الديمقراطي كمرشح مباشر للبرلمان في جنوب تورينجن. وقد تم انتقاد ذلك بشدة داخل الاتحاد المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، ومن قبل أحزاب أخرى أيضا.

جدير بالذكر أن ماسن يعد مثار جدل أيضا داخل قطاعات من الحزب المسيحي الديمقراطي بسبب موقفه الحساس تجاه سياسة اللجوء الليبرالية التي اتبعتها الحكومة الاتحادية في عامي 2015 و2016.