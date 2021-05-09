رئيس الوزراء العراقي يؤكد بذل الجهود لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية التنسيق المشترك بين القيادات الأمنية وبذل أقصى الجهود، من أجل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية مصالح المواطنين.

وشدد الكاظمي، خلال اجتماعه مع قادة أمنيين لمعالجة الخروقات الأمنية الأخيرة، على أهمية مواجهة كل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن في عموم البلاد، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد.

وبحث الكاظمي مع القادة الأمنيين مجمل الأوضاع الأمنية ومستجدات الأحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الخطط الأمنية والجهد الاستخباري لمعالجة الخروقات الأمنية والحد منها.