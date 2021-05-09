تجميل وزراعة المسطحات الخضراء فى حملة بوسط الإسكندرية

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قام حي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، بأعمال تجميل وتنظيف وزراعة للمسطحات الخضراء بمحيط محور المحمودية في إطار الاستعدادات التي يقوم بها الحي لعيد الفطر المبارك.

وقال رجب النقيدي رئيس حي وسط، إن الحملة شاركت فيها إدارتا الحدائق والنظافة بالحي اللتان واصلتا جهودهما في العمل بالمسطحات الخضراء بمحيط بمحور المحمودية.

وأشار النقيدي، إلى أنه جرى خلال الحملة إزالة الحشائش والمخلفات بالجزر الوسطى للمحور، بالاضافة إلى الكنس والتجريف ورفع المخلفات، بالتعاون والتنسيق بين إدارة النظافة بالحي، جهاز تجميل المدينة، وشركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة بالمحافظة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد وجه الأجهزة التنفيذية بالارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي ومستوى النظافة بمختلف أنحاء المدينة وعلى رأسها محور المحمودية.