جامعة حلوان تنظم قوافل طبية مجمعة في منطقة كفر العلو

نظمت جامعة حلوان قوافل طبية مجمعة في منطقة كفر العلو بحلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة لإنجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو.

وأكد حرص الجامعة الدائم فى المشاركة في أعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية تحقيقًا لرؤية مصر 2030، انطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

وأشار الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، إلى أن خطة الجامعة الإستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 إلى واقع ملموس له أثرا حقيقيًا على أرض الواقع يعيشه مواطنى حى حلوان، مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطنى منطقة حلوان.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تمت في إطار خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشارت الدكتورة سناء حجازى مدير المركز إن هذه القوافل المجمعة جاءت في إطار نتائج الدراسة الميدانية لاحتياجات المواطنين، وجاءت مشاركه كليات الجامعة للتعاون مع المركز لتلبية هذه الاحتياجات لتحقيق أهداف تنموية شاملة في إطار توجهات الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

شارك في القوافل الطبية كل من كلية الطب تحت رعاية عميد الكلية الدكتور وليد السروجى، وكلية التمريض تحت رعاية الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، وكلية الآداب تحت رعاية الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وذلك في إطار خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.