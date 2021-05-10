الرئيس الكولومبي يلتقي بعشرات من الشباب وسط احتجاجات دامية

بعد أيام من الاحتجاجات التي شابتها اشتباكات عنيفة، التقى الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بعشرات من الشباب لإجراء حوار حول الاحتجاجات ومواضيع أخرى.



وكتب دوكي على تويتر في وقت متأخر من يوم السبت: "عقدنا اجتماعا مفتوحا وصادقا مع أكثر من 40 شابا".



وشملت المواضيع التي نوقشت أيضا الحصول على التعليم المجاني، والفرص الاقتصادية، والمخاوف المتعلقة بالعنف واسع النطاق الذي يقوم به أفراد الشرطة.



ومنذ الأسبوع الماضي، اهتزت كولومبيا بسبب المظاهرات التي اشتبكت فيها الشرطة والمتظاهرون بعنف.



ولقى ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب المظالم الوطنى، ومعظمهم من المراهقين أو الشباب . وتردد ان الشرطة قتلت 12 شخصا .



وبدأت الاحتجاجات في 28 نيسان/أبريل، عندما خرج آلاف الكولومبيين إلى الشوارع لمعارضة الإصلاح الضريبي المثير للجدل الذي تم سحبه منذ ذلك الحين.



ويقود دوكي محادثات منذ أيام مضت لإيجاد مخرج من الأزمة. وقبل أن يتحدث مع الشباب، التقى بالمعارضة والمحافظين، وهناك اجتماع قادم مع لجنة الإضراب الوطنية.