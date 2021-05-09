الطوارئ الروسية تعلن العثور على حطام مروحية Mi-2 سقطت شرقي البلاد

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور، اليوم الأحد، على أجزاء محترقة من طائرة هليكوبتر Mi-2 فقدت في منطقة كامتشاتكا في أقصى شرقي البلاد أمس السبت .



وأضاف المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، أنه "تم العثور على حطام طائرة هليكوبتر في منطقة الغابات بقرية تشابايفكا"، مشيرا إلى عدم وجود أي "بيانات عن مصير الراكب والطاقم حتى الآن".



وتشارك 3 طائرات في عمليات البحث عن كامل حطام المروحية على مساحة 280 كيلومترا مربعا، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن طاقم المروحية الذي ما زال مصيره مجهولا حتى الآن.