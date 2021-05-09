 مجهولون يسرقون 2500 اختبار مستضد لكورونا من مركز اختبارات بألمانيا - بوابة الشروق
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مجهولون يسرقون 2500 اختبار مستضد لكورونا من مركز اختبارات بألمانيا

بارزينجهاوزن(ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 3:39 م
اقتحم مجهولون مركز اختبارات كورونا في مدينة بارزينجهاوزن شمالي ألمانيا وسرقوا نحو 2500 اختبار مستضد بالإضافة إلى مواد مطهرة وقفزات جراحة وكمامات.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد أن الخسائر المادية الناجمة عن سرقة الاختبارات وحدها تقدر بأكثر من 20 ألف يورو.

وأضافت الشرطة أن من غير الواضح بعد ما إذا كان يمكن إعادة فتح المركز الواقع في ساحة لركن السيارات تابعة لسوبرماركت غدا الاثنين.

وذكرت الشرطة أنه لا يوجد مخزون في الوقت الراهن يمكن مواصلة العمل به في المركز.

والمرجح أن الجاني أو الجناة كسروا أقفال الأبواب ليلة الجمعة/السبت قبل الماضية ونقلوا المواد المسروقة على متن عربة شحن.

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