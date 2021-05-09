الصحة العالمية: المتحور الهندي أكثر عدوى وفتكا مقارنة بـ«كوفيد-19»

اعتبرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أن النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا "كوفيد-19" هي أحد العوامل التي أدت إلى ما اسمته السلطات "تسونامي كورونا" لأنها أكثر عدوى وفتكاً كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

وقالت سواميناثان، في تصريحات لها - حسبما نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - إن "النسخة المتحورة (بي واحد 617) التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر الماضي هي حتماً أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان".

وأضافت أن "منظمة الصحة العالمية تصنف هذا المتحور ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس لأنّ قدرته على التفشي أكبر وكذلك قدرته على تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات، كما أن معدل الوفيات التي تسجل لدى الرضى الذي يصابون به هي أعلى منها لدى المرضى الذي يصابون بالنسخة الأصلية".

وأوضحت أن هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضاً مقاوماً للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية.

يذكر أن الهند سجلت أمس السبت، حصيلة يومية قياسية بالفيروس تخطت أربعة آلاف وفاة بالإضافة إلى 400 ألف إصابة جديدة، لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الأرقام الرسمية هي أقل بكثير مما هو عليه الوضع على أرض الواقع.