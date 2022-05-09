شولتس يبدي موقفا متحفظا حيال إدخال تغييرات على معاهدات الاتحاد الأوروبي



رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بمقترحات الإصلاح الخاصة بالتعاون داخل الاتحاد الأوروبي لكنه أبدى موقفا متحفظا حيال إدخال تغييرات على معاهدات الاتحاد الأوروبي.



وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبرلين وهي أول نشاط خارجي يقوم به في فترة ولايته الثانية، قال شولتس مساء اليوم الاثنين إنه سعيد بتقدم العديد من المواطنين بمقترحات.



وأوضح شولتس أن العديد من المقترحات تتعلق بمجالات سياسية محددة، مثل حماية المناخ أو التعايش الاجتماعي، لا تتطلب مبدئيا "إدخال تغييرات على بنية التعاون".



وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن من الممكن تحقيق قدر أكبر من الفعالية في العديد من المجالات دون الاضطرار إلى إدخال تغييرات، وساق مثالا على ذلك بأن عدد المجالات السياسية التي أصبح فيها من الممكن اتخاذ القرارات بالأغلبية، صار اليوم أكبر، ومن خلال ذلك صارت دول الاتحاد الأوروبي تتفق بشكل توافقي.



كان مواطنون تابعون للاتحاد الأوروبي سلموا قيادات مؤسسات التكتل في ستراسبورج اليوم تصورات عن الاتحاد الأوروبي.



من جانبه، أعرب ماكرون عن تأييده للإصلاح الشامل للاتحاد الأوروبي وتغيير المعاهدات الأساسية.



وقال ماكرون إنه يؤيد اقتراح البرلمان الأوروبي الخاص بتشكيل هيئة لإصلاح معاهدات التكتل.



في الوقت نفسه، نشرت 13 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي ورقة تعارض فيها تغيير معاهدات التكتل.