الأمم المتحدة تدعو لجعل يومي 8 و9 مايو مناسبة للتذكر والمصالحة إجلالا لذكرى ضحايا الحرب

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دعت الأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء لجعل يومي 8 و9 من شهر مايو سنويا مناسبة للتذكر والمصالحة إجلالا لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي: أننا "ندعو كل الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والأفراد بموجب قرارها المؤرخ 22 نوفمبر 2004، يومي 8 و9 مايو وقتا للتذكر والمصالحة إجلالا لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية".

وأضافت: "نهيب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن توحد جهودها في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة"، مؤكدة أنه يتوجب على كافة الدول بذل الجهود من أجل تسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبطريقة لا يتهدد بها السلام والأمن الدوليان.