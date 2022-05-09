 وزير التعليم: تغيير عميق في امتحانات الطلبة المصريين بالخارج.. والمراقبة تتم بالكاميرات - بوابة الشروق
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وزير التعليم: تغيير عميق في امتحانات الطلبة المصريين بالخارج.. والمراقبة تتم بالكاميرات

طارق شوقي
طارق شوقي
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 1:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 1:03 ص

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تغييرًا عميقًا يُجرى في امتحانات الطلبة المصريين في الخارج هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الامتحانات يخوضها أكثر من 70 ألف طالب (50 ألفًا منهم بالسعودية) عبر منصة إلكترونية، وذلك بعدما كان من المعتاد سفرهم أو حتى تنقلهم من مدينة لأخرى.

وتابع: «الطلبة المصريون بالخارج لهم ظروف مختلفة عمن هم موجودون في مصر.. الامتحانات تُجرى لهم في المنزل وهناك كاميرات تصورهم».

وأشار إلى أنّ هؤلاء الطلبة لا يحصلون على درجات لكن تقديرهم يكون «اجتياز» أو «عدم اجتياز»، وعند عودتهم لمصر ورغبتهم في إكمال تعليمهم يُجرى لهم اختبار تحديد مستوى.

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