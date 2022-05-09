 الأمين العام للناتو يدعو بوتين لإنهاء الحرب - بوابة الشروق
الإثنين 9 مايو 2022 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

الأمين العام للناتو يدعو بوتين لإنهاء الحرب

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 10:36 ص

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لـ"يوم النصر" على ألمانيا النازية، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا على الفور.

وقال ستولتنبرج في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "أدعو الرئيس بوتين مرة أخرى في 9 مايو إلى إنهاء الحرب على الفور، وسحب قواته من أوكرانيا، وبدء مفاوضات السلام... إننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا وسنواصل مساعدة البلد في فرض حقه في الدفاع عن النفس".

ويتوقع ستولتنبرج أن ينشر بوتين اليوم "الأكاذيب مرة أخرى حول الناتو والغرب ككل".

وألقى بوتين خطابا للأمة اليوم خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة "يوم النصر".

ورفض الأمين العام للناتو اتهامات موسكو بأن تحالف الدفاع الغربي يتصرف بعدوانية، وقال: "لأكثر من سبعة عقود كنا قادرين على منع الحرب عن حلفائنا. حلف شمال الأطلسي هو تحالف دفاعي والأزمة الحالية تظهر أنه من الضروري لأوروبا وأمريكا الشمالية أن تتضافرا معا في الناتو لضمان السلام والحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك