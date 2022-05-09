 العامري رئيسا للبعثة.. الأهلي يعلن برنامج رحلته لمواجهة وفاق سطيف - بوابة الشروق
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العامري رئيسا للبعثة.. الأهلي يعلن برنامج رحلته لمواجهة وفاق سطيف

محمود باهي
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 2:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 3:10 ص

استقر مسؤولو الأهلي على برنامج رحلة فريق الكرة إلى الجزائر، لأداء مباراة وفاق سطيف، المقرر لها السبت المقبل، في إياب دور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

يترأس البعثة، العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وستتحرك من القاهرة عبر متن طائرة خاصة في الساعة 4 مساء غد الثلاثاء على أن تصل الجزائر في الساعة التاسعة مساءً.

وتبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة بعد المباراة مباشرة، حيث ستغادر الجزائر في الثانية فجر يوم الأحد المقبل، لتصل إلى القاهرة في السادسة صباحا.

وكان الأهلي فاز على الفريق الجزائري ذهابا بنتيجة (4-0) مساء السبت المقبل على ملعب السلام.


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