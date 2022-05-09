أوكرانيا تنتقد حظر برلين رفع علمها خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

ردت أوكرانيا بنقد واضح على حظر العاصمة الألمانية برلين رفع العلم الأوكراني خلال فعاليات إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية أمس الأحد.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "برلين ارتكبت خطأ بحظر رموز أوكرانية"، مضيفا أنه من الخطأ للغاية معاملة الرموز الأوكرانية بنفس طريقة التعامل مع الرموز الروسية.

وذكر كوليبا أن سحب العلم الأوكراني من متظاهرين سلميين هو هجوم على كل شخص يحمل هذا العلم في يده للدفاع عن أوروبا وألمانيا ضد العدوان الروسي.

وبمناسبة إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا يومي الأحد والاثنين في برلين، أصدرت شرطة العاصمة الألمانية شروطا لتنظيم الفعاليات في 15 موقعا تذكاريا، من بينها حظر رفع العلمين الروسي والأوكراني. ومع ذلك، تم إبراز أعلام أوكرانية وحمراء متعلقة بالاتحاد السوفيتي في حالات قليلة.

وبحسب بيانات الشرطة، تدخل أفراد الشرطة بشكل متكرر، خاصة عند عرض علم أوكراني يبلغ طوله 25 مترا. وتم إعفاء الدبلوماسيين والمحاربين القدامى في الحرب العالمية من الحظر.

ودافعت الحكومة المحلية لولاية برلين عن الشروط التي فرضتها الشرطة، مبررة ذلك بالحرص على "منع أي صدام" في المواقع التذكارية التي تحيي ذكرى الجنود الروس والأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في المعارك.