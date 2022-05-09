مبعوثة ألمانيا لتدابير المناخ: ندرك حجم المخاطر التي تتعرض لها مصر جراء تغير المناخ

قالت وزيرة الدولة الألمانية والمبعوث الخاص لتدابير المناخ الدولية بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان، إن بلادها تدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها مصر من جرّاء تغير المناخ، وهي مخاطر تطال القارة الإفريقية والعالم بأسره.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أن بلادها ملتزمة ببحث تفاصيل التعاون مع مصر فيما يخص أزمة المناخ وذلك قبل ترؤس مصر قمة المناخ "cop 27" في نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى ضرورة العمل على خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف، مع توفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الغرض.

واعتبرت أنه مع اقتراب مؤتمر "cop 27" يلاحظ تزايد الاهتمام بهذه القضية وللحصول على مساهمات دولية أكثر في هذا المجال.

ولفتت إلى أن هناك عملًا رائعًا من قِبل المؤسسات العالمية في القطاع غير الرسمي مثل الإسهامات العالمية في المدن في مجال الزراعة التي تعتبر أحد القطاعات المهمة، مؤكدة أن مصر تحقق تقدما في هذا المجال.