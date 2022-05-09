الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 19800 شخص من أوكرانيا ودونتسيك ولوجانسك إلى روسيا

قال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأحد، إن أكثر من 19 ألفًا و800 شخص (من بينهم 970 طفلا) تم إجلاؤهم من مناطق خطرة في أوكرانيا، ومن جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين إلى روسيا خلال النهار.

ونقلت وكالة "تاس الروسية" عنه قوله: "على الرغم من الصعوبات والعقبات التي أوجدتها كييف، تم خلال النهار إجلاء ما يصل إلى 19834 شخصًا، من بينهم 970 طفلا، من مناطق خطرة في مختلف المناطق الأوكرانية، ومن جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين إلى روسيا".

وتابع أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إجلاء ما يصل إلى ملن و857 ألفًا و791 شخصًا (من بينهم 206 آلاف و610 أطفال)".