بوتين في عيد النصر: سقوط أي جندي روسي مأساة بالنسبة لنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ سقوط (مقتل) أي من الجنود الروس يمثل مأساة ويثير حزنا شديدًا، وذلك بالتزامن مع الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وأضاف في كلمة له بمناسبة احتفالات يوم النصر، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم والعناية بأسر العسكريين الذين يسقطون (في الجبهات)، لافتًا إلى تقديم مساعدة خاصة لأطفال من وصفهم بـ«الشهداء والضحايا».

وتوجّه بوتين، بالشكر لأفراد المنظومة الطبية وعملهم الذين وصفه بـ«الشجاع» في علاج الجرحى، وقال إنهم - أي الأطباء - يكافحون من أجل حياة عناصر القوات المسلحة الروسية.

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو من كل عام، بـ«عيد النصر» في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا.