رئيس كوستاريكا الجديد رودريجو تشافيز يتولى مهام منصبه

أعلن الرئيس الجديد لكوستاريكا رودريجو تشافيز المنتمي لحزب التقدم الاشتراكي الديمقراطي ،عن ضخ استثمارات في قطاع التعليم وعزم على محاربة الفساد لدى توليه مهام منصبه اليوم الأحد.

وقال رئيس الدولة بعد أن أدى اليمين: "التناقضات في بلادنا تضرنا وتجعل حياة مواطنينا أصعب مما يجب أن تكون عليه، في دولة ديمقراطية محبة للسلام، وغنية مثل دولتنا".

وأضاف: "أعلم أن التحدي يبدو صعبا وهو كذلك، لكن دعونا لا نسقط في اليأس، ونترك التشاؤم ينتصر".

وكان من بين الذين قدموا إلى كوستاريكا لحضور مراسم التنصيب الملك فيليب، ملك إسبانيا السادس.

كان تشافيز وزير المالية السابق قد فاز في جولة الإعادة أمام الرئيس السابق خوسيه ماريا فيجيريس المنتمي للحزب الليبرالي الوطني الوسطي في بداية نيسان/ أبريل.

وقال تشافيز في خطبة تنصيبه: "لن نقوم فقط بتنظيم أمور البيت، لكن سنقوم بإعادة بنائه". وقال: "التغيير مطلوب بشكل عاجل. ولن أقبل بالهزيمة. كوستاريكا لا يجب أن تقبل بهزيمة".

وتعتبر كوستاريكا، بعدد سكان يبلغ نحو 5 ملايين نسمة، واحدة من أكثر الدول المستقرة سياسيا في أمريكا الوسطى، وتعرف بتنوعها البيولوجي، لذا فهي رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة.