تقارير: بريل إيمبولو على رادار أولمبيك ليون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت معلومات حصلت عليها صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية بأن بريل إيمبولو مهاجم نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم مدرج على قائمة اللاعبين الذين يرغب نادي أولمبيك ليون الفرنسي في ضمه.

واستندت الصحيفة الألمانية في هذه المعلومات إلى ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية من أن النادي الفائز بالدوري الفرنسي سبع مرات أبدى اهتماما بضم اللاعب وشرع في إجراء محادثات بهذا الخصوص.

ويُعْتَقَد أن قيمة الصفقة ستبلغ 15 مليون يورو.

يذكر أن جلادباخ كان قد ضم اللاعب السويسري الدولي في عام 2019 مقابل 11 مليون يورو بجانب المكافآت.