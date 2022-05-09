بدء اجتماع لقادة أركان دول الميدان في موريتانيا



بدأت اليوم الإثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة العادية لاجتماع رؤساء أركان دول الميدان، التي تضم موريتانيا والجزائر والنيجر ومالي، وذلك بهدف التنسيق في مجال الدفاع ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية.



وأوضح مصدر قريب من الاجتماع أن قادة الأركان سيبحثون التنسيق المشترك بين أركان الدول المعنية في كافة المجالات ذات الصلة بالتعاون العسكري، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.



كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث التدابير الكفيلة بالتصدي للتهديدات الأمنية المشتركة، والحد من تفشي الجريمة المنظمة في الفضاء المشترك لهذه الدول.



وتأسس تجمع قادة أركان دول الميدان بقيادة عسكرية موحدة لهيئات دول الميدان في 2010 ومقرها تمنراست بجنوب الجزائر.



ويجتمع قادة أركان دول الميدان كل ستة أشهر للتنسيق بشأن محاربة التهريب العابر للحدود والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.