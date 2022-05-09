بوتين في احتفالات ذكرى يوم النصر: الغرب كان يستعد لغزو روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الغرب كان يستعد لغزو أراضي روسيا، وذلك بحسب ما ذكر في موقع رويترز.

وأضاف بوتين في كلمة خلال احتفال بلاده، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ77 لانتصارها على ألمانيا النازية: "على الرغم من وجود بعض الخلافات في العلاقات الدولية، دعت روسيا دائمًا إلى إنشاء نظام أمن متكافئ لكل دولة على حدة غير قابل للتجزئة، وهو نظام حيوي للمجتمع الدولي بأسره، ولذلك اقترحت روسيا في شهر ديسمبر من العام الماضي، إبرام اتفاق بشأن الضمانات الأمنية، كما دعونا الغرب إلى الدخول في حوار صادق، بحثًا عن حلول وسط يقدم فيها كل طرف من الأطراف تنازلات مناسبة، لتحقيق مصالح الجميع، ولكن للأسف كانت هذه الدعوة بلا فائدة".

وأكد بوتين أن حلف الناتو لم يرغب في الاستماع إلى روسيا، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن الناتو كان لديه بالفعل خططا أخرى مختلفة تماما عن خطة روسيا، موضحا أن العالم شهد هذه الخطط المتمثلة في عملية عقابية في دونباس كان هدفها بحسب قوله غزو الأراضي الروسية التاريخية ومن بينها شبه جزيرة القرم.

وأضاف بوتين: "أعلن حلف الناتو في كييف عن إمكانية وجود أسلحة نووية، كما أنه بدأ بعمل نشاط عسكري على حدودنا وأنشأ تهديدا لروسيا غير مقبول على الإطلاق، وهذا كله يشير إلى أن الحرب مع النازيين الجدد، والمتعاطفين معهم، المدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤهم الصغار، كان قرارا لابد منه".

وعن الخسائر البشرية التي فقدتها روسيا خلال الحرب الأوكرانية قال بوتين: "خسارة كل جندي ومقاتل وضابط على الجبهة، هي خسارة كبيرة لا تعوض، وهو حزن نتشارك فيه جميعا، واليوم وقعت مرسوم جمهوري، حيث ستتكاتف جميع مؤسسات الدولة لرعاية أهالي القتلى والجرحى".

يذكر أنه بدأت صباح اليوم احتفالات روسيا بالذكرى الـ77 لانتصارها على هتلر، ويقام عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو للاحتفال بهذه المناسبة كل عام، يشارك فيه نحو 11 ألف جندي، كما يشارك في العرض أيضا دبابات ومعدات عسكرية أخرى.

وشكلت 8 طائرات مقاتلة الحرف زد في السماء، وهو الرمز الرسمي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 من شهر فبراير الماضي، ويرمز الحرف زد إلى عبارة روسية ذا بوبيدو والتي تعني من أجل النصر.