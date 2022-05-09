 وفاة شابين غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالبحيرة - بوابة الشروق
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وفاة شابين غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 7:53 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 7:53 م

لقى شابان مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الشيخ زايد، بقرية الشعراوي في حوش عيسى بالبحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة الشيخ زايد، بجوار محطة رفع الشيخ زايد بقرية الشعراوي وبداخلها شخصين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث، وتم إنتشال السيارة وبداخلها جثتي "عبد الفتاح سعيد محمد" 21 عاما، و"محمود السنوسي أبو الحسن، 18 عاما، مقيمين بقرية الإمام الحسين في مركز الدلنجات.

وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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