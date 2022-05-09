المجلس الألماني للسياحة يطلق حملة «احتضان الطبيعة الألمانية» في سوق السفر العربي بدبي

أطلق المجلس الوطني الألماني للسياحة حملة "احتضان الطبيعة الألمانية" في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، خلال مشاركته بمعرض سوق السفر العربي المنعقد بدبي.



وقالت يامينا صوفو، مديرة المبيعات والتسويق لدى المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي: "نهدف لاستقطاب الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد ألمانيا وجهة متنوعة ومثالية لقضاء عطلات أطول للمهتمين بالثقافة وللعائلات ومحبي الأجواء الخارجية الرائعة وجمال الطبيعة الساحر".



وأضافت صوفو للصحفيين في دبي اليوم: "ألمانيا وجهة سياحية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أدى الطلب من مواطني دول الخليج إلى تسجيل 516ر518 ليلة فندقية في ألمانيا خلال عام 2021، بزيادة 3ر82% عن عام 2020".



وتابعت صوفو قائلة: "سجلت ألمانيا في شهر كانون أول/ديسمبر 2021 وحده وعلى الرغم من انتشار متحور أوميكرون، أكثر من 54 ألفا و493 ليلة فندقية لمواطني دول الخليج، بزيادة 335٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020"؟



واختتمت صوفو تصريحاتها قائلة:"ساهمت العروض الترويجية للسياحة في ألمانيا، والتي تدور حول أربعة محاور هي: "الاستدامة "و" الذوق "و" الحرف اليدوية "و"المذاق" في تسليط الضوء أكثر على الهندسة المعمارية والأجواء الأصيلة لألمانيا وتراثها من المصنعين الحرفيين والحرف المحلية ومأكولاتها الإقليمية التقليدية وجمالها الطبيعي الخلاب".