تسارع الارتفاع في أعداد إصابات كورونا في السعودية

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يتواصل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، ليسجل 565 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 755980 حالة مؤكدة، بزيادة 565 إصابة عن الإجمالي ليوم أمس، والذي كانت الإصابات اليومية فيه عند 339 حالة، بعد أن سجلت السبت الماضي 234 حالة.

وتم تسجيل 114 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 742677 حالة، (4ر98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وسجلت الوزارة حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 9104 حالات وفاة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 51 حالة، تتلقى الرعاية في غرف العناية المركزة.