بوتين في «عيد النصر»: نحارب من أجل مواطنينا في دونباس ولحفظ أمن روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ بلاده تحارب في أوكرانيا من أجل مواطنيها - أي الروس - في إقليم دونباس، ومن أجل تحقيق الأمن لروسيا.

وأضاف في كلمة له بمناسبة احتفالات يوم النصر، اليوم الاثنين: «في 9 مايو 1945 سُجل في التاريخ كيف كان نصر الشعب السوفيتي الموحد وتكاتفه وروحه المقاومة في الجبهة والداخل، وهذا العيد هو قريب منا، وكل أسرة روسية ضحت بأحد أفراده في هذه الحرب الوطنية العظمى».

وتابع: "في هذا اليوم يسير أبناء وأحفاد أولئك المقاتلين ويحملون صور أقربائهم وأولئك الراحلين.. نحن نفتخر بالبسالة التي قدّمها أولئك المنتصرون وواجبنا المحافظة على جهود وذكرى من قضى على النازية، وأن نقوم بكل ما في وسعنا حتى لا يتكرر ذلك من الحرب".

وأشار إلى أن بلاده في العلاقات الدولية تقف مع الأمن المتساوي وغير المُجزأ، واصفًا ذلك بالأمر الضروري لكل دول العالم، موضحًا أن موسكو اقترحت في نهاية العام الماضي اتفاقية لضمان الأمن والبحث عن حلول وسط لمصلحة الجميع، لكن كل ذلك ذهب سدى، وفق تعبيره.

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو من كل عام، بـ«عيد النصر» في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا.