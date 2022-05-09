تايوان: طائرتان من الصين تحلقان في منطقة تحديد الدفاع الجوي

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ذكرت تقارير تايوانية اليوم الاثنين، أن طائرتين صينيتين حلقتا في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية أمس الأحد، لتكون بذلك سادس مرة تخترق الطائرات الصينية الأجواء التايوانية خلال هذا الشهر.

وذكرت صحيفة تايوان تايمز، أن مروحية مضادة للغواصات " كا-28" تابعة للقوات الجوية بجيش التحرير الشعبي الصيني ظهرت في جنوب غرب منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

ومن ناحية أخرى، حلقت مروحية " شانكسي يو-8" المضادة للغواصات في جنوب غرب وجنب وشرق المنطقة.

وبدورها أرسلت تايوان مروحية، وأصدرت تحذيرات ونشرت أنظمة الدفاع الصاروخي الجوي لتعقب المروحيتين.