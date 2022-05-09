أستراليا: تسجيل 37 ألفا و775 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في أستراليا اليوم الاثنين تسجيل 37 ألفا و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 6 ملايين و286 ألفا و876 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الاسترالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 7 آلاف و516 وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي ارتفعت إلى 5 ملايين و509 آلاف و984 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.