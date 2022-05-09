 أستراليا: تسجيل 37 ألفا و775 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الإثنين 9 مايو 2022 8:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

أستراليا: تسجيل 37 ألفا و775 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 8:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 8:27 ص

أعلنت السلطات الصحية في أستراليا اليوم الاثنين تسجيل 37 ألفا و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 6 ملايين و286 ألفا و876 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة الاسترالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 7 آلاف و516 وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي ارتفعت إلى 5 ملايين و509 آلاف و984 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك