الصين: مواقفنا متماثلة مع كوريا الجنوبية بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية

أعلن المبعوث الصيني الخاص بشئون شبه الجزيرة الكورية "ليو تشياومينج" أن مواقف الصين وجمهورية كوريا الجنوبية متماثلة بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم عن المبعوث الصيني قوله: "إن العلاقات بين البلدين تحظى بأولوية في السياسة الخارجية الصينية، وإن الصين ستنتهز مناسبة حلول الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية الثنائية للعمل من أجل تعزيز التفاهم المتبادل والثقة وتعميق هذه العلاقات".

وأضاف المبعوث الصيني أن "الصين تؤيد دائماً جهود الجمهورية الكورية وكوريا الشمالية الرامية إلى تحسين علاقاتهما والاستمرار في العمل لتحقيق المصالحة والتعاون بينهما"، مؤكدًا أن الصين ستسعى لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجمهورية الكورية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتشجيع عملية التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن المبعوث الصيني اجتمع -في العاصمة الكورية الجنوبية سول- مع وزير شئون التوحيد في كوريا "لي إن يونج" ونائبه "تشوي يونج جون" والنائب الأول لوزير الشئون الخارجية الكوري "تشوي جونج كون" ومسئولين كوريين آخرين، مشيرة إلى أنهم أكدوا له أن كوريا تولي اهتماما كبيرا بعلاقاتها مع الصين، وأنها مستعدة للتعاون مع الصين من أجل تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والسلام بصورة دائمة على شبه الجزيرة الكورية.