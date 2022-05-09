بوتين: الولايات المتحدة جرّت وراءها أتباعها عقب تفكك الاتحاد السوفيتي لكننا دولة بصفات أخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الولايات المتحدة جرّت وراءها أتباعها من الدول في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي، لكنه عقّب: «نحن دولة أخرى ولدينا صفات أخرى».

وأضاف في كلمة له بمناسبة احتفالات يوم النصر، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تترك مواطنيها أبدًا، كما تبدي الاحترام لثقافات الشعوب المختلفة، واصفًا ذلك بأنها قيم روسية تعود إلى آلاف السنوات.

وأشار إلى أنّ هناك محاولات لما أسماه «تشويه التاريخ وإعادة كتابته»، واعتبر أن هناك مساعي لما أطلق عليها «إثارة الكراهية ضد الروس» ونسف النصب التذكارية لضحايا الحرب الوطنية العظمى وفق تعبيره.

وتابع: «النصر على النازية هو نصر للجميع، ونحن نكرم جميع المشاركين (في الحرب) من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وغيرها من الدول ممن لعبوا دورًا في القضاء على النازية».

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو من كل عام، بـ«عيد النصر» في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا.