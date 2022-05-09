زعيم حزب العمال البريطاني يتعهد بالتنحي إذا غرمته الشرطة لخرق قواعد كورونا



تعهد سير كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني بـ"فعل الشيء الصحيح والتنحي" من منصبه في حال غرمته الشرطة بشأن مزعم بخرق قواعد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن زعيم الحزب نفى بشكل متكرر خرق القوانين في بيان تم بثه عبر التلفزيون بعد ظهر اليوم الإثنين، فيما يواجه ضغطا بشأن تجمع في دورهام بشمال شرق إنجلترا العام الماضي.



وقال إن المحافظين يتهمونه بخرق قواعد الإغلاق و"يحاولون تغذية السخرية لجعل الجمهور العام يعتقد أن كل السياسيين سواء".



وأضاف "ولكن في حال قررت الشرطة إصدار غرامة طفيفة بحقي فسوف أفعل الشيء الصحيح بالطبع وأتنحى".