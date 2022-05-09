أمير مرتضى: كارتيرون أرسل لي طريقة هروبه من الزمالك بشكل خاطيء

أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة في الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق للأبيض أرسل له طريقة رحيله عن النادي بشكل خاطئ.

وقال أمير في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": «من الطبيعي عدم هدم كل الأمور المتعلقة بمشاكل العقود، وكان هناك تعليمات من رئيس النادي بالاجتماع مع كارتيرون، ونسيان ما حدث في الماضي والتركيز في المستقبل».

وشدد: «فعلنا ذلك وقلت له أنني لا أريد الحديث عن أي شيء في الماضي، الكلام انتشر بأن شيكابالا هو من آتى بكارتيرون وتسبب في رحيل باتشيكو، وهذا غير صحيح».

ونوه: «قيمة عقد كارتيرون كانت 5 مليون و700 ألف دولار في 3 سنوات، ولم أرى مثل هذا العقد الغريب من قبل، على سبيل المثال كان هناك بند يسمح لكارتيرون الحصول على راتبه في يوم محدد، وإذا تأخرنا عليه لمدة 15 يوم، يصبح من حقه فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملة».

وأوضح: «كارتيرون أرسل لي رسالة صوتية بشكل خاطئ، يكشف فيه طريقة تفكيره في الرحيل عن الزمالك، وبالفعل قمنا بالتحقيق معه في هذا الأمر».

وواصل: «أزمة كارتيرون، كانت مستمرة، فمثلا محمود شبانة، لاعب الزمالك، غير مقيد في النادي، وكان لا يأتي للنادي من أجل خوض التدريبات، طلبت منه شبانة الاجتماع وأخبرني أنه يريد الخروج على سبيل الإعارة، وبالفعل اتفقت معه على الانتقال إلى الاتحاد السكندري، بعدها وجدت كارتيرون أرسل لي إيميل يقول لي بأنني قمت ببيع لاعب هو يحتاجه وسيؤثر عليه في الفريق، وشبانة غير مقيد من الأساس مع النادي».