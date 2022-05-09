لبنان يعلن موافقة البنك الدولي على القرض الطارىء لدعم استيراد القمح



أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على القرض الطارىء لدعم استيراد القمح.



وقال سلام خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الإثنين في الوزارة: "أردنا عقد هذا المؤتمر الصحفي حتى نقدم بعض الأخبار الإيجابية وتحديدا في موضوع الأمن الغذائي وعلى رأسها موضوع استيراد القمح، ومثلما تعرفون أننا ومنذ شهر تقريبا ونحن نعمل مع البنك الدولي على اتفاقية من أجل قرض مدعوم للبنان بقيمة 150 مليون دولار لخلق نوع من الاستقرار على صعيد الخبز".



وأضاف: "تسلمت الموافقة الرسمية صباح اليوم، من مجلس إدارة البنك الدولي. ولدينا تفاصيل في هذا القرض يجب توضيحها للرأي العام، حول كيفية شغلنا لهذا القرض الذي أتى بداية بقيمة 135 مليون دولار بشكل قرض مدعوم للبنان ويوجد منه 15 مليون على ما يسمى قرضا ميسرا".



ورأى سلام أن "الأهم هو ترشيد موضوع دعم الخبز في لبنان، وانشغل هذا الموضوع بفترة سريعة جداً في لبنان، وعلى نطاق الدولة اللبنانية شهدنا تأثراً في الدفع، حيث أن مصرف لبنان ليس باستطاعته فتح اعتمادات بشكل دائم، لأن المخزون الاحتياطي أصبح دقيقاً جداً".



ولفت وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن " أحد مكونات الأمن الاجتماعي هو الأمن الغذائي، وبالتالي، نحن وبعد الحرب الروسية الأوكرانية صار لدينا تخوف أكبر من حيث انقطاع هذه المواد، ومن استيراد مادة القمح، استثنائيا اشتغل البنك الدولي معنا بشكل سريع جداً حتى نحصل على قرض طارئ مدعوم بشكل مميز جدا للبنان، وقد أبلغني رئيس مجلس إدارة البنك الدولي أن لبنان هو أول بلد يحصل على موافقة بقرض طارئ من أجل الأمن الغذائي".



وتابع سلام قائلا: "لدينا جلستان لمجلس الوزراء في هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، وأنا آمل الانتهاء من المشروع من مجلس الوزراء ونحيله على مجلس النواب الجديد ليوافق عليه بعد مراجعته، مؤكّداً أنه "بمجرد موافقة مجلس النواب يتم تنفيذ هذا القرض، ضمن آلية معينة".



وأعرب سلام عن أمله في أن " تجري هذه الأمور بشكل سريع، لأنه من تاريخ الموافقة يمكن لهذا الموضوع أن يستغرق بين شهر ونصف أو شهرين، منذ اليوم حتى بدء العمل به".



وطمأن سلام اللبنانيين قائلا إنه "لا يزال لدينا كميات من الطحين يستمر مصرف لبنان في دعمها"، مشيراً إلى أن " هذا الموضوع يؤمن لنا في السوق ما يقارب 60 إلى 70 ألف طن من القمح المدعوم، يعني أن الفترة التي سنعمل بها من أجل تأمين الموافقة من الجانب اللبناني في موضوع الاتفاق مع البنك الدولي، يفترض أن يكون السوق مغطى بالقمح المدعوم، أي لا يمكن أن يحصل لدينا خلل".



وأعلن سلام أن "الهدف هو الاستقرار وترشيد الدعم، والحفاظ على الأسعار إلى حين إيجاد الحلول وتحسن الأمور من الآن ولغاية ال9 أشهر المقبلة".



وكان الوزير سلام قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي عن برنامج مع البنك الدولي لرصد 150 مليون دولار للقمح.



يذكر أن لبنان يعتمد على استيراد القمح الطريّ بشكل كامل لصناعة الخبز. ويواجه مستوردو القمح صعوبة في الاستيراد بسبب قصور مصرف لبنان في فتح الاعتمادات.