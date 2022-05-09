جوتيريش يدعو إلى إحلال السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة 

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا وإحلال السلام بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مكررا التأكيد على ضرورة تجنيب المدنيين والهياكل الأساسية المدنية في أوقات الحرب.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أعرب الأمين العام عن صدمته حيال هجوم على مدرسة في بيلوهوريفكا بأوكرانيا، قائلا إن هذا الهجوم هو تذكير آخر بأنه في هذه الحرب، كما هو الحال في العديد من النزاعات الأخرى، فإن المدنيين هم من يدفعون أبهظ الأثمان، مؤكدا أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين في أوكرانيا سيواصلون دعم أولئك الذين تحطمت حياتهم بسبب الحرب.

من جهتها، أدانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، في بيان منفصل بشدة الهجوم على المدرسة، موضحة أنه حتى الآن، لا تعرف اليونيسف عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا نتيجة هذا القصف.

وقالت إن العائلات التي تعرضت للهجوم كان يجب أن تحتفل بعيد الأم في أوكرانيا اليوم، بدل الحداد على فقدان أحبائها، مؤكدة أنه لا يجب مهاجمة المدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية، موضحة أن الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس، هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.