علاج 1278 مواطنا بالمجان في قافلة طبية لجامعة طنطا بقطور

نظمت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، قافلة طبية كبرى إلى قرية دماط بمركز قطور بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحي داخل محافظة الغربية وخارجها بقوافل الجامعة الطبية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وزيادة عدد القوافل الطبية طوال العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي للجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1278 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

كما تم تحويل 52 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والباطنة والجلدية والقلب والصدر والمخ والأعصاب.

أشار الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة شهدت مشاركة عدد من كليات الجامعة، مضيفًا أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.