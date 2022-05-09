رابطة الطيارين عن تحطم طائرة في 2016 بسبب سيجارة القائد: شائعة استجوبت الرد

وصف الطيار خالد رفعت رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، مزاعم تحطم طائرة مصر للطيران (عام 2016) بسبب سيجارة القائد بأنها شائعة استجوبت الرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ لجنة التحقيق في حوادث الطيران المدني هي المختصة في مثل هذه الأمور بالتنسيق مع الطرف الآخر (فرنسا) وصانع الطائرة، موضحًا أن التحقيقات مستمرة منذ ست سنوات.

وأشار إلى أنّ هناك الكثير من حوادث الطائرات استغرق التحقيق فيها 20 سنة، مستشهدًا بحادثة تحطم طائرة أمريكية استغرق التحقيق فيها 22 عامًا.

ولفت إلى أنّه لم تصدر أي تقارير بشأن أسباب (تحطم) الطائرة المصرية، مؤكّدًا أن المزاعم التي نشرتها الصحافة الفرنسية لم تستند إلى أي أدلة، كما أنّه لا يوجد أي تقرير صدر بهذا الخصوص.

وذكّر بأن الصحافة الفرنسية روجت مزاعم بعد عامين من الحادثة بأن الآيباد المستخدم في الطائرة هو سبب الحادثة، على الرغم من أن الآيباد يستخدمه كل الطيارين في مختلف الشركات حول العالم.

وكانت رابطة الطيارين ق أعلنت أنها ستقاضي مروجي شائعة سقوط طائرة مصر للطيران بسبب سيجارة قائدها، معلنة أنها ستتخذ ما يلزم للحفاظ على سمعة الطيار المصري.