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وزير الدفاع البريطاني: بوتين لا يستطيع أن يؤسطر التاريخ

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 9:02 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 9:02 م

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين، إنه يجب عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يؤسطر تاريخ روسيا الرسمي بأنها هي من "حطمت النازية"، حسبما أفادت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن والاس في حديثه في متحف الجيش الوطني في تشيلسي جنوب غرب لندن، قوله إنه يجب أن يكون اليوم في موسكو يوما "للتأمل" ولإحياء ذكرى المعاناة.

وأضاف والاس: "وينبغي أن يتعلق الأمر أيضا بمسؤولية ستالين وجنرالاته، الذين سمح اتفاق عدم الاعتداء لعام 1939 مع النازيين للجانبين بتقسيم بولندا، ومن بين ذلك إعدام الضباط البولنديين بدم بارد في مذبحة كاتين في مارس 1940.

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